В Екатеринбурге на три недели закроют движение по улицам Шаумяна и Хасановской

Перекрыть проезд придется из-за строительства тепловой сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском районе Екатеринбурга на три недели закроют движение для транспорта по Шаумяна, от дома № 65 до улицы Фурманова и на Хасановской в районе дома на Шаумяна, 32. Проехать по этим участкам дороги нельзя будет с 23 августа по 12 сентября. Перекрыть проезд придется из-за строительства тепловой сети.

- Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а по окончании работ обязуются восстановить элементы благоустройства, - отметили в администрации города.

Объехать закрытые участки автомобилисты смогут по улицам Московской, Амундсена, Волгоградской, Чкалова и Фурманова.