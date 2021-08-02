На Площади 1905 года начали высаживать деревья

Помимо лип и яблонь на площади высадят горные сосны, можжевельники, эхиноцею, шалфей и злаки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Площади 1905 года в Екатеринбурге поставили ограждения и начали высаживать деревья для фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера». Ко Дню города здесь появится настоящий сад с газонами, цветниками и даже с небольшим прудиком.
- Сад обустроят так, как будто он был здесь всегда. 76 деревьев высадят сразу длинномерами, устроят лужайку с ромашками, цветники, газоны, установят круглые скамьи, качели и лежаки, - рассказали организаторы фестиваля.
Сквер будет огорожен со всех сторон живой изгородью
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отметим, что все деревья и цветы после фестиваля высадят на улицах и дворах города. Вход на фестиваль будет бесплатным. Сад будет открыт для горожан до 26 августа.
На ночь сад будут закрывать и охранять
Фото: Алексей БУЛАТОВ