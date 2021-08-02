На Площади 1905 года начали высаживать деревья

Помимо лип и яблонь на площади высадят горные сосны, можжевельники, эхиноцею, шалфей и злаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Площади 1905 года в Екатеринбурге поставили ограждения и начали высаживать деревья для фестиваля ландшафтного искусства «Атмосфера». Ко Дню города здесь появится настоящий сад с газонами, цветниками и даже с небольшим прудиком.

- Сад обустроят так, как будто он был здесь всегда. 76 деревьев высадят сразу длинномерами, устроят лужайку с ромашками, цветники, газоны, установят круглые скамьи, качели и лежаки, - рассказали организаторы фестиваля.

Сквер будет огорожен со всех сторон живой изгородью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что все деревья и цветы после фестиваля высадят на улицах и дворах города. Вход на фестиваль будет бесплатным. Сад будет открыт для горожан до 26 августа.