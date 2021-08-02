В Мичуринском Hyundai Solaris перевернулся на крышу

Машины столкнулись на перекрестке улиц Медногорской и Карасьевской Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Мичуринском, на перекрестке улиц Медногорской и Карасьевской сегодня утром, 2 августа столкнулись две легковушки. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся на крышу.
- По предварительной информации водитель автомобиля Hyundai Solaris 1993 года рождения, двигаясь по дворовой территории, не уступил дорогу водителю автомобиля Opel Astra 1990 года рождения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В аварии пострадал 37-летний пассажир Hyundai Solaris. Его госпитализировали в больницу.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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