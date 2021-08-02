Серебренная медалистка Олимпиады Ксения Перова вернулась в Екатеринбург

Ксения Перова прилетела домой вместе с тренером Станиславом Поповым Фото: Илья Хамов/группа ВКонтакте "Свердловская область"

Серебренная медалистка Олимпиады в Токио Ксения Перова вместе с тренером Станиславом Поповым сегодня ночью, 2 августа вернулась в Екатеринбург. В Кольцово спортсменку встретили болельщики и дочка.

Напомним, Ксения Перова завоевала серебро в командном турнире по стрельбе из лука. Вместе с ней призерами Олимпиады стали россиянки Светлана Гомбоева и Елена Осипова. Спортсменки вышли в финал состязаний, где уступили только представительницам Южной Кореи.

Ксения Перова – уроженка закрытого города Лесной. Здесь она связала свою жизнь со стрельбой из лука. Ранее «КП»-Екатеринбург» поговорила с титулованной спортсменкой. Ксения Перова рассказала об эмоциях от второго места, а также рассказала, что сделает, когда вернется на Урал.