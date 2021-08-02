В Асбесте мужчина покончил с собой в отделе полиции

Труп обнаружили 30 июля в 8 утра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделе полиции Асбеста задержанный покончил с собой. По данным «КП», мужчину доставили в ОВД 29 июля, а на следующее утро нашли мертвым. Вместе с ним в камере было еще двое.

- Камеры видеонаблюдения не могли заснять все происходящее в камере. На записях лишь видно, что он лежит на матраце. Назначена служебная проверка, - пояснил инсайдер «КП».

В ГУ МВД региона подтвердили факт случившегося.

- Утром при проверке полицейские обнаружили его без признаков жизни, с признаками, характерными для суицида. Незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи, которая констатировала его смерть, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

К расследованию случившегося подключился и Следственный комитет. - Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, истребована и анализируется интересующая следствие служебная документация, должностные инструкции сотрудников МВД, находившихся в отделе полиции, процессуальные документы по доставлению гражданина в отдел полиции, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.