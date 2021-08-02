В Серове будут судить мужчину, угрожавшего ножом сотрудникам скорой помощи

Мужчина бросился с ножом на медиков, когда они приехали оказывать ему помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Сосьва Серовского района 13 июня 2021 года мужчина во время ссоры с возлюбленной порезал себе предплечье. Девушка испугалась и вызвала ему скорую помощью. На вызов приехали две молодые женщины - фельдшеры «Серовской городской станции СМП» и уже собирались обрабатывать мужчине рану, но тот начал бросаться на них с ножом и угрожать убийством.

- Исходя из сложившейся обстановки, агрессивного поведения мужчины и невозможности оказать ему сопротивление, последние угрозу убийством воспринимали реально, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, совершенная в отношении лица осуществляющего служебную деятельность). Сегодня Серовская городская прокуратура направила дело серовчанина в Серовский районный суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.