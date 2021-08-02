В Екатеринбурге мужчина отобрал у мальчика велосипед и пригрозил насилием

Местный житель недоволен тем, что школьники гуляют в его дворе. Фото: скрин с видео из группы "Бандитский центр ЕКБ"

В Екатеринбурге мужчина отобрал у мальчика велосипед и угрожал ему физическим насилием во дворе дома на Блюхера, 63а. Об этом сам ребенок рассказал в группе «ВКонтакте» «Бандитский центр [ЕКБ]». Также часть конфликта попала на видео.

- Мы часто там зависали с пацанами на турниках. Нам начали запрещать там гулять. В этот раз мы только пришли во двор и сразу… Стоять! Взял меня за руку. Скинул с велосипеда и отобрал у меня его! Говорил: «Зови своих родителей сюда. Им и отдам велосипед», - написал пользователь, отправивший в группу видео.

На видео попал момент, когда мужчина уже отдает отобранный велосипед. При этом взрослый толкает подростка, хотя тот просит его не трогать. Также мужчина угрожает оторвать мальчику и его друзьям гениталии, если те еще появятся во дворе.