Треть жителей Свердловской области ходили на работу во время болезни

26% свердловчан рассказали, что им во время официального больничного приходилось работать из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 31% жителей признались, что ходили на работу во время болезни. Об этом говорится в совместном исследовании интернет-рекрутмента HeadHunter и страховой компании «Росгосстрах жизнь».

- 26% свердловчан рассказали, что им во время официального больничного приходилось работать из дома, еще 31% ходили на работу, несмотря на недомогание или болезнь, - говорится в сообщении.

При этом только 43% свердловчан во время больничного не занимались рабочими делами. Отмечается, что о необходимости работать во время болезни чаще всего говорили представители высшего менеджмента, маркетологи, PR-специалисты и бухгалтеры.

Исследование также показало, что 78% жителей региона считают, что заботятся о своем здоровье. Противоположное мнение имеют 17% респондентов. Больше всего о здоровье беспокоятся представители транспортно-логистической сферы. Меньше всего за ним следят медики и фармацевты.