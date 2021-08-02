Синоптики обещают жаркую погоду в первые дни рабочей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, когда в Свердловскую область вернется 30-градусная жара, которую так ждут жители региона, надеясь еще погреться на солнышке в последний месяц лета. Согласно опубликованному прогнозу погоды, начало рабочей недели оправдает ожидания жаждущих жаркой погоды свердловчан.

Сегодня, в понедельник, 2 августа, днем воздух прогреется до +22 - +27 градусов.

Во вторник, 3 августа, столбики термометров днем покажут от +25 до +30 градусов.

В среду, 4 август, синоптики обещают, что свердловчан в дневное время ждет жара от +27 до +32 градусов.

Вместе с жарой синоптики обещают свердловчанам дожди и грозы. Правда не везде и кратковременные, но зонтик или дождевик лучше брать с собой.