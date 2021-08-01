Екатеринбурженка, укравшая 40-килораммовое дерево, пообещала его вернуть

Девушка, укравшая дерево, попала на камеры видеонаблюдения Фото: Музей компьютеров и игр Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга, укравшая 40-килораммовое дерево в кадке, которое стояло у Музея компьютеров и игр, пообещала его вернуть. Девушка сама связалась с владельцами растения.

- Во вторник девушка обещала принести назад. Как только это произойдет, инцидент будет исчерпан, - рассказали «КП-Екатеринбург» в музее.

О причине своего необычного поступка екатеринбурженка не рассказала, что в музее пообещали уточнить у нее это, когда она вернет дерево.

Напомним, девушка унесла дерево прямо посреди дня. Ее не смутили ни проходящие мимо люди, ни наклейка с предупреждением о видеонаблюдении.