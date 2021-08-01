В аварии пострадал четырехлетний ребенок и взрослый мужчина Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

На 33 километре ЕКАД сегодня,1 августа около 14:30 произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Устроил аварию водитель отечественной легковушки, выехавший на встречную полосу.

- Водитель ВАЗ 2110, двигаясь со стороны проспекта Космонавтов в сторону города Березовского, выехал на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем Ford Transit, после чего допустил столкновение с автомобилем Kia, который отбросило на автомобиль Skoda Octavia, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В аварии пострадал четырехлетний малыш - пассажир Kia и водитель отечественной легковушки. Ребенка с предварительным диагнозом ушиб и ссадина левого предплечья доставили в ДГКБ № 9. Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга в 23 больницу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Смотреть видеосюжет НА ЕКАД столкнулись четыре автомобиля

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