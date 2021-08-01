На Урале прошел трейл-забег «Шигирский идол»

На забег приехали из разных уголков страны Фото: Татьяна Самойлова

В Дегтярске сегодня, 1 августа, прошел трейл-забег «Шигирский идол». Для участия в забеге можно было выбрать дистанцию в 25, 10 или три километра. На мероприятие приехали жители не только из Свердловской, но из других областей. Многие из них побывали в Дегтярске впервые. Например, житель города Серпухов, Московской области поделился своими впечатлениями:

- Узнали о забеге из соцсетей организаторов трейла и очень спонтанно решили приехать поучаствовать. На самолёте долетели до Екатеринбурга, а до Дегтярска по трансферу. Пробежали с удовольствием, очень интересная трасса с необычным рельефом, у нас таких нет, - делится впечатлениями участник забега Михаил.

Для забега специально изготовили копию Шигирского идола Фото: Татьяна Самойлова

Символом забега в Дегтярске была древнейшая в мире деревянная скульптура «Шигирский идол», оригинал которого хранится в Свердловском областном краеведческом музее. Для мероприятия специально изготовили копию археологического памятника.

- Копию Шигирского идола изготавливали специально для забега, возможно, ее даже оставят здесь, в Дегтярске. А также, я думаю, что этот забег станет традиционным, так как всем участникам он очень понравился, - рассказала волонтер забега Яна.

Отметим, что на финише участникам выдавалась медаль с эмблемой забега.