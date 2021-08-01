Михаилу Когану было 75 лет Фото: группа ВКонтакте Театр балета "Щелкунчик"

В Екатеринбурге умер основатель Театра балета «Щелкунчик» Михаил Коган. Он скончался на 76-м году жизни вечером в субботу, 31 июля. Об этом сообщили в группе ВКонтакте театра.

- Он создал совершенно особенный театр, который почти три десятилетия собирает полные залы, чьи премьеры становятся событием. Театр, вырастивший более полутора тысяч выпускников, которые разлетелись по танцевальной вселенной: кто-то выступает на российских и европейских сценах, кто-то создает свои коллективы, кто-то преподает классический танец детям, - рассказали в группе «Театр балета Щелкунчик».

Там отметили, что Михаил Коган сочинил 24 спектакля и более 100 номеров и миниатюр.

- Тепло его большой души навсегда останется в сердцах всех, кто знал Великого Мастера, - добавили в театре.

Напомним, что почти год назад Михаил Коган заболел коронавирусом. Его госпитализировали в больницу, где он смог побороть инфекцию.