Давид Белявский занял четвертое место в финале упражнений на коне Фото: instagram.com/belyavskiydavid01

Гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский занял четвертое место в упражнении на коне на Олимпиаде в Токио. Судьи поставили спортсмену 14,833 балла.

Золото забрал спортсмен из Великобритании Макс Уитлок. На втором месте оказался Ли Чикай из Тайваня, на третьем - японец Кадзума Кая.

Напомним, ранее Давид Белявский взял золото в командном многоборье. Он выступил вместе с гимнастами Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисмом Аблязиным. Они набрали 42,632 балла.