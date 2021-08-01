В Екатеринбурге скончался генеральный директор КРК «Уралец» Андрей Синецкий

Андрей Синецкий возглавлял «Уралец» с 2016 года Фото: instagram.com/hcavtomobilist

В Екатеринбурге сегодня ночью, 1 августа, на 41-м году жизни скончался генеральный директор КРК «Уралец» и ледовой арены имени Александра Козицына Андрей Синецкий. Об этом сообщили на странице в Instagram хоккейного клуба «Автомобилист».

- Он был настоящим другом для каждого из нас, надежной опорой для всех трех команд, входящих в нашу систему, - написали на странице клуба. - Хоккейный клуб «Автомобилист» скорбит об этой невосполнимой утрате. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Андрея Синецкого.

Причину смерти в клубе не сообщают. Известно, что Андрей Синецкий возглавлял «Уралец» с 2016 года.