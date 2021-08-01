Депутаты Свердловской области раскрыли свои доходы

Депутаты отчитались сколько заработали за минувший год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Свердловской области отчитались о своих доходах за 2020 год. Документ о доходах парламентариев появился на официальном сайте регионального Законодательного собрания.

Согласно опубликованным данным больше всех в минувшем году заработал депутат Алексей Кушнарев - 246,8 миллионов рублей. На втором месте по размеру прибыли находится Олег Исаков, получивший по итогам 2020 года более 155 миллионов рублей. Третье место занял Вячеслав Брозовский, заработавший за год более 108 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что скандальный депутат Илья Гаффнер, прославившийся в 2015 году, посоветовав свердловчанам «меньше питаться», за год не заработал ни копейки.