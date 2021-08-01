В Екатеринбурге водитель Range Rover проехал на красный и столкнулся с Volkswagen Polo

В аварии пострадала пассажирка Volkswagen Polo Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге в ДТП пострадала 19-летняя девушка - пассажирка Volkswagen Polo. С ушибом грудной клетки ее госпитализировали в 23 больницу. В машину, в которой ехала девушка, влетел Range Rover. Авария произошла сегодня ночью, 1 августа, на перекрестке улиц Репина - Крауля.
- Водитель автомобиля Range Rover двигался по Репина со стороны Малышева в сторону Посадской, проехал перекресток Репина - Крауля на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался по Крауля со стороны Мельникова в сторону Репина, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
По данным ГИБДД, за рулем Range Rover находился мужчина 1987 года рождения, стаж вождения которого составляет 13 лет. Он отказался от медосвидетельствования на алкоголь и был привлечен к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка