В Екатеринбурге водитель Range Rover проехал на красный и столкнулся с Volkswagen Polo

В аварии пострадала пассажирка Volkswagen Polo Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в ДТП пострадала 19-летняя девушка - пассажирка Volkswagen Polo. С ушибом грудной клетки ее госпитализировали в 23 больницу. В машину, в которой ехала девушка, влетел Range Rover. Авария произошла сегодня ночью, 1 августа, на перекрестке улиц Репина - Крауля.

- Водитель автомобиля Range Rover двигался по Репина со стороны Малышева в сторону Посадской, проехал перекресток Репина - Крауля на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который двигался по Крауля со стороны Мельникова в сторону Репина, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

По данным ГИБДД, за рулем Range Rover находился мужчина 1987 года рождения, стаж вождения которого составляет 13 лет. Он отказался от медосвидетельствования на алкоголь и был привлечен к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ.

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