На мраморной плите вырезана надпись: «Ермаков Петр Захарович Член КПСС с 1906 г. Организатор Красной Гвардии на В-Исетском з-де 1884-1952». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вандалы залили краской могилу убийцы Николая II. Об этом «КП» сообщили читатели.

- Сегодня были на Ивановском кладбище. Кто-то облил краской могилу цареубийцы. Если честно, то ее как раз не жалко. Но выглядит странно, - рассказывает читатель «Комсомолки».

Уже не в первый раз место захоронения Петра Ермакова подвергается пакостям, аналогичный случай произошел летом 2018 года.

Умер Петр Ермаков в 68 лет. В честь него назвали одну из улиц города. Его похоронили на Ивановском кладбище в той секции, которая отводилась советской элите Свердловской области. Самое большое надгробие – по сути памятник – здесь стоит на могиле писателя-сказочника Павла Бажова. А буквально в паре метров от него находится массивное каменное надгробие Петра Ермакова.