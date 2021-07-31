С начала купального сезона в Свердловской области утонули 67 человек

Буквально считанных минут достаточно, чтобы с ребёнком на воде произошло непоправимое. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Обстановка с гибелью на воде в Свердловской области остается напряжённой. С начала купального сезона утонули уже 67 человек. Об этом сообщает региональный главке МЧС.

Сейчас в области проходят рейды на водоемах. Особое внимание уделяется работе с родителями, которые должны постоянно следить за ребенком во время отдыха у воды.

- Сотрудники МЧС России, проводя профилактическую работу с населением, особо акцентируют внимание свердловчан на недопустимости оставления вблизи водоемов детей без присмотра взрослых, - отмечают в МЧС.

Напомним, что в конце июня 14-летний школьник утонул в карьере у базы отдыха «Пампасы».