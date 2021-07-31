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Происшествия31 июля 2021 14:55

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 67 человек

В конце июля 14-летний мальчик утонул в карьере под Екатеринбургом
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Буквально считанных минут достаточно, чтобы с ребёнком на воде произошло непоправимое. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Буквально считанных минут достаточно, чтобы с ребёнком на воде произошло непоправимое. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Обстановка с гибелью на воде в Свердловской области остается напряжённой. С начала купального сезона утонули уже 67 человек. Об этом сообщает региональный главке МЧС.

Сейчас в области проходят рейды на водоемах. Особое внимание уделяется работе с родителями, которые должны постоянно следить за ребенком во время отдыха у воды.

- Сотрудники МЧС России, проводя профилактическую работу с населением, особо акцентируют внимание свердловчан на недопустимости оставления вблизи водоемов детей без присмотра взрослых, - отмечают в МЧС.

Напомним, что в конце июня 14-летний школьник утонул в карьере у базы отдыха «Пампасы».