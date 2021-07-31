У женщины остался маленький сын. Фото: личная страница убитой во «ВКонтакте»

Суд Нижних Серег продлил на три месяца арест предполагаемому убийце туристки Анастии Пыхтеевой. Рецидивист Алексей Еремеев пробудет в СИЗО до конца октября. При этом в суде не разглашают перечень предъявленных ему обвинений, в первом отделе по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области также воздерживаются от комментариев.

По версии следствия, 28 мая сбежавший из-под домашнего ареста Еремеев вместе со своей подельницей Ольгой Васевой напали на Анастасию в парке «Оленьи Ручьи», где последняя разбила лагерь и собиралась переночевать. Изрезанное тело спрятали в лесу, после этого преступный дуэт продолжил жить в палатке Пыхтеевой, а также начал тратить деньги жертвы.

По словам брата убитой, Еремеев и Васева успели распорядиться десятью тысячами рублей из семидесяти доступных.

- Васева написала явку с повинной, во всем призналась, - объяснил родственник Анастасии. – А этот подонок стоит на своем, полностью идет в отказ. Они заметили Настю, вышли к ней и представились семейной парой, которая путешествует. Втирались в доверие, выясняли, где она оставила машину.