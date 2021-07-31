Первый матч сезона команда из Екатеринбурга проиграла со счетом 0:3 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На матч «Урала» снова пустят лишь 500 «избранных» зрителей. Игру с «Нижним Новгородом» увидят владельцы абонементов, бизнес-карт, а также владельцы абонементов в зону гостеприимства. Ограничения связаны с ростом заболеваемости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области.

- Просим всех с пониманием отнестись к тяжелой для клуба ситуации. Клуб готов компенсировать болельщикам затраты на билеты на матч «Урал» - «Нижний Новгород». О возврате денежных средств будет объявлено 2 августа, - говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Напомним, что первый матч сезона «Урал» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3.