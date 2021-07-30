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Общество30 июля 2021 19:58

В Талице пропал 73-летний пенсионер, который нуждается в медицинской помощи

Его местонахождение неизвестно с 26 июля
Алена ЗАХАРОВА
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Пенсионер пропал 26 июля. Фото: отряд "Лиза Алерт"

Пенсионер пропал 26 июля. Фото: отряд "Лиза Алерт"

В Свердловской области в Талице пропал 73-летний пенсионер. Место нахождения Владимира Павловича Чертовикова неизвестно с 26 июля. Мужчина нуждается в медицинской помощи – об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего пенсионера: рост 170 см, нормальное телосложение, черные волосы, короткая стрижка с проседью, карие глаза, носит усы.

На момент пропажи Владимир Чертовиков был одет в синюю куртку, серый свитер, серую рубашку, черные ботинки и белую кепку. С собой у него был зеленый велосипед.

Всем, кому что-то известно о пропавшем, просьба сообщить информацию по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.