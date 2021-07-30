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Недвижимость30 июля 2021 19:14

На трассе возле поселка Марамзино ограничат движение транспорта

Ремонтные работы пройдут с 3 по 4 августа
Алена ЗАХАРОВА
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Ремонт на участке трассы ограничат на несколько часов

Ремонт на участке трассы ограничат на несколько часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вечером 3 августа на 55 км трассы Р-354 Екатеринбург - Шадринск – Курган, возле посёлка Марамзино будет ограничено движение транспорта.

- Сотрудники СвЖД будут ремонтировать железнодорожный переезд с 19:00 3 августа до 4:00 4 августа. В этот период времени на участке будет организовано реверсивное движение, – сообщает «Уралуправтодор».

С учетом действующих ограничений водителей просят заранее планировать маршрут.