В Екатеринбурге работодатели стали чаще предлагать вакансии с «удаленкой»

Работа на дому пользуется спросом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в два раза по сравнению с прошлым годом увеличилось число вакансий с удаленным форматом работы. По словам экспертов в будущем их число будет только расти.

Не выходя из дома, могут работать специалисты маркетинга, продаж, информационных технологий, юристы, бухгалтеры или графические дизайнеры. Частичная или временная занятость на «удаленке» есть для учащихся вузов, особенно для будущих преподавателей иностранных языков, психологов, инженеров-проектировщиков.

Для людей без профильного образования существует онлайн обучение, организованное работодателем.

- Конечно, все компании и организации, особенно производственные предприятия, не могут перейти на такой формат. Но удаленная работа и режим home office остаются одними из главных трендов на рынке труда, — говорит представитель «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина.

Не приходя в офис, больше всего получают программисты - 55 000 рублей, работники банковской сферы – 49 000 рублей, специалисты продаж – 45 000 рублей и сотрудники IT- и телекомсфер – 38 000 рублей.