В Екатеринбурге энергетики обесточили городской транспорт из-за долгов

Мэрия вмешалась в ситуацию с долгами Гортранса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга сообщили, что муниципальный городской перевозчик «Гортранс» находится в кризисе. У предприятия накопились долги перед энергетиками в размере 140 миллионов рублей. Это произошло из-за последствий пандемии COVID-19.

Представители «Екатеринбургэнергосбыта» предлагали транспортникам погасить долг поэтапно, но переговоры не увенчались успехом.

- Администрация Екатеринбурга предпринимает все возможные усилия для ликвидации задолженности и вывода предприятия из кризиса, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня днем, 30 июля из-за отключения электричества встали троллейбусы и трамваи. Горожане не могли дождаться транспорт больше часа.