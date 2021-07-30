В Екатеринбурге энергетики обесточили городской транспорт из-за долгов

Мэрия вмешалась в ситуацию с долгами Гортранса
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В администрации Екатеринбурга сообщили, что муниципальный городской перевозчик «Гортранс» находится в кризисе. У предприятия накопились долги перед энергетиками в размере 140 миллионов рублей. Это произошло из-за последствий пандемии COVID-19.
Представители «Екатеринбургэнергосбыта» предлагали транспортникам погасить долг поэтапно, но переговоры не увенчались успехом.
- Администрация Екатеринбурга предпринимает все возможные усилия для ликвидации задолженности и вывода предприятия из кризиса, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в Екатеринбурге сегодня днем, 30 июля из-за отключения электричества встали троллейбусы и трамваи. Горожане не могли дождаться транспорт больше часа.