В Екатеринбург приедет «Поезд Победы»

В Екатеринбург прибудет уникальный передвижной музей. Фото: официальный сайт поездпобеды.рф

В Екатеринбург прибудет уникальный передвижной музей «Поезд Победы. Наука в годы Великой Отечественной войны». В уральской столице он пробудет три дня с 3 по 5 августа.

«Поезд Победы» – это масштабный историко-просветительский проект, который был создан в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он начал свое путешествие по стране в октябре 2020 года с Белорусского вокзала Москвы. В экспозиции есть научные достижения, открытия отечественных ученых, внесших весомый вклад в Победу и развитие мировой науки в целом, рассказали в областном департаменте информационной политики.

Поезд будет расположен на первой платформе вокзала «Екатеринбург-Пассажирский». Музей открыт для посещения 3 августа с 12:30 до 15:30, а также с 16:00 до 19:00. 4 и 5 августа он будет работать с 10:00 до 13:30 и с 15:00 до 19:00. Чтобы посетить музей предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.