Губернатор Куйвашев отчитался Москве о строительстве дорог на Урале

Урал получит дополнительное финансирование на строительство дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле стало известно, что Москва выделит дополнительные деньги для Екатеринбурга и Нижнего Тагила на строительство дорог в 2021 году. Этот вопрос на заседании обсудили заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Потенциал Екатеринбурга и Свердловской области очень высокий, – сказал вице-премьер Хуснуллин.

В Свердловской области из федерального бюджета уже выделено более 4 миллиардов рублей на строительство БКАД. Всего на этот национальный проект потратят 6,8 миллиарда рублей. На более чем 100 объектах планируется отремонтировать 120 км дорог.

В Екатеринбург и Нижний Тагил привлекут дополнительное финансирование для реализации крупных проектов, например, для таких как развязка в районе концерна «Калина». О ходе работ по строительству дорог губернатор доложил вице-премьеру.

Кроме этого, вице-премьер отметил, что в Свердловской области нужно завершить строительство ЕКАД раньше срока. После этого губернатор Куйвашев попросил увеличить федеральное финансирование ЕКАД на 2,4 млрд. Хуснуллин отметил, что при дополнительном финансировании строительство ЕКАД может завершиться уже к 2023 году.