Свердловский Роспотребнадзор накажет организатора поездки отравившихся в Петербурге детей

Перед выездом дети обедали в ресторане гостиницы. Фото: google.ru/maps

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области нашло нарушения в работе ООО «Вольный ветер», которая организовала поездку для школьников в Санкт-Петербург. После этого путешествия у детей нашли ДНК-salmonella, сообщает ведомство.

Организаторы поездки не уведомили ведомство о выезде детей железнодорожным транспортом. Также у школьников не было справок об отсутствии контакта с инфекционными больными, которые должны оформляться не более чем за три дня до поездки. За эти нарушения в отношении к компании будут применены административные меры наказания.

- За выявленные нарушения в отношении ООО «Вольный ветер» будут применены меры административного воздействия, - говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в свою очередь проводит эпидемиологическое расследование в отношении ресторана ООО «Ладога-Отель», где дети ели перед поездкой.

Ведомство отмечает, что туристическая группа из 18 детей и двоих взрослых была в туристической поездке в Санкт-Петербурге. По дороге в Екатеринбург в поезде у 15 человек проявились симптомы отравления. В итоге 10 детей и одного взрослого сняли с поезда и госпитализировали в больницы Костромской и Кировской областей. Уточняется, что сейчас трое детей госпитализированы в ГБУЗ СО ДГБ №9 в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что все отравившиеся школьники учатся восьмых классах 45-й гимназии. По словам источника «КП Екатеринбург», в последний день пребывания в Санкт-Петербурге группа обедала в ресторане отеля «Ладога» на Шаумяна, 26. Там дети, в том числе, ели пирожные.

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