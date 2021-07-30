В Екатеринбурге в сквере у Драмтеатра появились необычные фонари

Фонари поставили в сквере у Драмтеатра. Фото: паблик "Интересный Екатеринбург" в ВК

В Екатеринбурге в сквере напротив Театра Драмы появились необычные фонари, похожие на арт-объекты.

Высота каждого светильника составляет два метра, подиум сделан из стали, а сам усеченный октаэдр — из листового металлопроката. Внутри фонарей находятся акриловые шары со встроенной светодиодной матрицей. Они светятся красным, зеленым, синим и фиолетовым оттенками. Управлять ими можно через пульт.

Фонари обошлись городу в 1 167 000 рублей, то есть цена каждого составила около 580 000 рублей и были сделаны по заказу екатеринбургского учреждения «Горсвет», сообщает сайт Госзакупок.

Планируется, что по контракту арт-объекты прослужат не менее пяти лет.