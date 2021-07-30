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Происшествия30 июля 2021 15:23

Брата известного юмориста Александра Незлобина будут судить за взятку в 14,9 миллионов рублей

Вместе с подельником он обвиняется в коррупции
Алена ЗАХАРОВА
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Брат известного юмориста попался на взятке

Брат известного юмориста попался на взятке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить заместителя главного бухгалтера Управления культуры Полевского и начальника управления культуры Полевского Максима Незлобина, является братом известного юмориста из Comedy Club Александра Незлобина. Они обвиняются в коррупции.

- По версии следствия, начальник управления культурой Полевского городского округа с 2015 года по апрель 2020 года вступил в преступный сговор с заместителем главного бухгалтера управления - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По версии следствия Максим Незлобин с подельником пять лет фиктивно устраивали людей на работу в бюджетные учреждения города, таким образом, получая деньги из казны. Более того, Незлобин получил взятку в 750 тысяч рублей от директора одного из муниципальных учреждений за общее покровительство.

От этих действий бюджету Полевского нанесен ущерб на 14,9 миллионов рублей. Прокурор города направил иск о взыскании причиненного ущерба. Уголовное дело передано в суд.