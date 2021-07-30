В Нижнем Тагиле два уголовника избили соседа и приковали его наручниками к батарее

Пострадавшего доставили в городскую больницу Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле двое неоднократно судимых мужчин 30 лет и 31 года устроили разбой, когда пришли в гости к своему знакомому в один из домов на улице Космонавтов, чтобы устроить пьяное застолье.

Сначала товарищи мирно выпивали, но когда хозяин квартиры ушел за добавкой, они решили позвать к себе соседа. Однако они пригласили его не для того чтобы он присоединился к застолью, а чтобы выразить свои претензии из-за того, что тот был ранее судим за насильственное преступление.

- Дело дошло до рукоприкладства, все больше распаляясь, изрядно подвыпившие мужчины пристегнули оппонента наручниками к батарее и продолжали избиение. Потом под угрозой пистолета, обнаруженного у хозяина, требовали от потерпевшего 30 тысяч рублей. Когда истязатели уснули, пострадавший сумел освободиться и покинуть квартиру, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Силовики нашли приятелей, напавших на соседа, спящими в этой же квартире Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

Пострадавшего доставили в городскую больницу с ушибом головного мозга и осколочным переломом костей свода и основания черепа. Перед госпитализацией мужчина успел сообщить об избиении в полицию. Когда силовики ворвались в квартиру, где все произошло, товарищи, напавшие на соседа, еще спали. Сотрудники полиции задержали их и увезли в отделение. За разбой с применением оружия им грозит до 10 лет лишения свободы.

Хозяин квартиры, кстати, тоже угодил к полицейским, но по другой причине - пока его товарищи избивали соседа, он воровал из магазина алкоголь. На него завели сразу два уголовных дела: за кражу и незаконное хранение боеприпасов, так как дома у него нашли оружие и боеприпасы.

- Проведенным в экспертно-криминалистическом отделе исследованием установлено, что изъятый пистолет является газовым, изготовлен заводским способом, четыре пистолетных патрона калибра 9 мм и один патрон 5,6 мм для спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».