Жара до +28 и грозы придут в Свердловскую область в начале августа

В Екатеринбурге будет дождливо, но тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни июля в Екатеринбурге будет небольшой дождь, но сохранится тепло. Начало августа обещает быть жарким.

- В субботу и воскресенье температура +23…+28 в дневное время, - рассказывает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – Ночью на уровне +11.

Кратковременные дожди не исключаются. Первая половина недели будет теплая +25..+28 градусов. Но в целом, ожидаются грозы на территории города и области. В северных районах области осадков будет больше.

Аналогичную погоду предсказывает и сервис «Яндекс.Погода». В субботу и воскресенье ожидается температура +26 градусов, а ночью до +19. На прогулку 31 июля стоит захватить с собой зонт, так как пройдет кратковременный дождь. В воскресенье - без осадков.

С понедельника, 2 августа будет безоблачно, а к радости екатеринбуржцев потеплеет до +26 градусов. Самым жарким днем станет среда, 4 августа, как обещает сервис, будет +31. В следующую пятницу и субботу намечается дождь и +23..24 градуса тепла.

На сайте GISMETEO прогнозируется иная картина. В отличие от «Яндекса» здесь сообщается, что как в субботу, так и в воскресенье ожидаются грозы. Но столбики термометра покажут +27 градусов. А в среду, будет дождь с грозой.