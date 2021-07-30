В Свердловской области стали меньше подделывать деньги

Чаще всего подделывают 50тысячные купюры Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Свердловской области за второй квартал 2021 года банки выявили 161 поддельную денежную банкноту. Это количество на четвертую часть меньше, чем в первом квартале года.

Чаще всего подделывает пятитысячные купюры. Это 92% от числа всех подделок. На втором месте тысячерублевые банкноты - 5% от всего оборота. За этот же период выявлены 23 поддельные банкноты долларов США.

- Если подозрительная банкнота попала в руки, то ни в коем случае нельзя пытаться ее сбыть. Купюру следует отнести на бесплатную экспертизу в любой коммерческий банк, — советует начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Отметим, что в 2020 году в Свердловской области банки выявили и изъяли из оборота 1100 фальшивых купюр, сумма которых составляла 5,1 миллионов рублей.