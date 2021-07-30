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Туризм30 июля 2021 14:43

Роспотребнадзор: в водоемах Свердловской области нельзя купаться

Плавание в них может нанести вред здоровью
Анастасия ШИПИЦИНА
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на уральских пляжах можно только загорать

на уральских пляжах можно только загорать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Свердловской области запретил купаться на водоемах Свердловской области. Купание опасно для здоровья.

При этом в 2021 году ни один из собственников и арендаторов пляжей с водоемами не подал заявку на заключение. Однако областной Роспотребнадзор все-таки проверил водные объекты.

- По состоянию на 22 июля 2021 года отобрано и исследовано 263 пробы воды на санитарно-химические показатели, 1 085 проб на микробиологические показатели, 253 пробы на паразитологические показатели, - говорится в сообщении.

Исследования показали, что большая часть проб не соответствует требованиям. Из них 53,6% проб по санитарно-химическим показателям, 13,1% проб по микробиологическим показателям, 3,9% пробы по паразитологическим показателям.

Таким образом, водоемы Свердловской области не отвечают нормам безопасности. Купание в них может нанести вред здоровью.