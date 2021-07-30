ВТБ Лизинг на треть увеличил объем нового бизнеса в первом полугодии 2021 г

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

ВТБ Лизинг в первом полугодии 2021 года передал клиентам транспорт, технику и оборудование общей стоимостью более 67 млрд руб., что на 33% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В январе – июне компания заключила 17,4 тысяч новых договоров, это на 56% больше, чем годом ранее.

Основным драйвером стал сегмент легкового и грузового автотранспорта – по сравнению с первым полугодием 2020 г. он вырос на 87% и составляет 54% от всего нового бизнеса компании (36,4 млрд руб.). Динамично развивался сегмент спецтехники – новый бизнес здесь вырос почти в 2,5 раза и составил 17,6 млрд руб. Продажи грузового автотранспорта также кратно увеличились – в 2,4 раза, до 17,1 млрд руб. Объемы сделок с легковыми автомобилями выросли на 57%, до 19,3 млрд руб. По состоянию на 1 июля 2021 г., парк транспортных средств и самоходной техники ВТБ Лизинг превысил 67,4 тыс. единиц, добавив 13% год к году.

В январе – июне компания на 39% нарастила объем нового бизнеса с оборудованием для нефте- и газодобычи и переработки, стоимость переданной клиентам техники составила 2,6 млрд руб. ВТБ Лизинг также заключал сделки с железнодорожной техникой, медицинским и телекоммуникационным оборудованием и прочим имуществом.

- Спрос на транспорт и спецтехнику растет на фоне оживления экономической активности. В то же время мы видим, что сейчас на рынке есть дефицит машин, и прикладываем все усилия для того, чтобы дисбаланс между спросом и предложением наши клиенты практически не ощущали. Операционные итоги свидетельствуют о том, что наш подход правильный, - сказал гендиректор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Основная часть нового бизнеса компании пришлась на Москву (27%), Центральный (17%) и Приволжский (14%) федеральные округа. Наиболее динамично бизнес рос в Сибирском (+225%), Северо-Кавказском (+174%) и Южном (+129%) федеральных округах.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.