Олимпийская чемпионка Ольга Глацких потребовала не употреблять термин ОКР к сборной: «Такой страны нет!»

Ольга Глацких записывала свое видеообращение, двигаясь за рулем машины. Фото: скриншот видео

Бывшая чиновница Ольга Глацких, получившая широкую известность в 2018-м году после того, как произнесла фразу «государство не просило вас рожать», призвала не использовать термин ОКР применительно к спортсменам сборной.

Данная аббревиатура расшифровывается, как олимпийский комитет России. Напомним, МОК запретил нашим спортсменам выступать на Олимпиаде в Токио под российским флагом, а также использовать национальный гимн. Виной всему допинговый скандал. Также наша команда не имеет право именоваться сборной России. На Олимпиаде ее называют командой ОКР.

Этот термин и вызвал недовольство у Ольги Глацких. Кстати, бывшая чиновница в прошлом сама является олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Золото она выиграла в 2004-м году в групповых упражнениях.

- Наших спортсменов ограничили в поддержке вдвойне. Сейчас ребята выступают без флага и гимна. Это безумное, просто безумное давление на наших спортсменов, - отметила Ольга Глацких, комментируя ситуацию на своей странице в Instagram.

Затем она раскритиковала представителей СМИ и простых людей, которые находясь в России, используют термин ОКР.

- Тем самым вы показываете согласие с тем, что принял Международный олимпийский комитет. Я призываю абсолютно всех изменить эту позицию и сделать так, чтобы наши ребята чувствовали поддержку. Пускай через телевизор, пускай через наши слова и комментарии, но это сборная России! Это не сборная ОКР! Я прошу уважительно относиться к каждому спортсмену, который потратил свое здоровье ради того, чтобы выступить там и не опозорить честь нашей страны. Такой страны как ОКР – нет, - отметила олимпийская чемпионка.

Кстати, в феврале мы общались с бывшей чиновницей. Ольга Глацких подробно рассказала о том, чем сейчас занимается.