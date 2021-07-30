В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали 16-этажный бизнес-центр

В отделе аренды бизнес-центра информацию об эвакуации узнали от журналиста "КП". Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр FM, расположенный на Фурманова,126.

Об эвакуации сообщили очевидцы в социальной сети «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте».

Осведомленный источник рассказал «КП»-Екатеринбург, что причиной массовой эвакуации людей стало сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве.

- Было получено анонимное сообщение. В связи с этим, была проведена эвакуация посетителей бизнес-центра. На место происшествия уже приехали саперы из «Урал-Вымпел». Они начали проводить обследование здания, - уточнил наш собеседник.