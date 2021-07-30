Дорогу до Серебрянки, реконструированную по указанию Путина, спасают от дождей

Дорогу спасают от дождей. Фото: пресс-служба Тагилдорстрой

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев съездил в поселок Серебрянка, чтобы обсудить с местными жителями актуальные проблемы. Ехал мэр по дороге, которую починили с подачи президента Владимира Путина после того, как уральцы пожаловались во время прямой линии.

В самом поселке тоже укладывают трубы. Фото: пресс-служба Тагилдорстрой

Сейчас дорога снова оказалась в опасности: после дождей вода скапливается по обочинам дороги и постепенно размывает ее. Из-за этого специалисты сейчас укладывают водопропускные трубы вдоль грунтовой дороги. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Работы ведутся по указанию мэра Нижнего Тагила. Фото: пресс-служба Тагилдорстрой

Далее здесь уложат четыре трубы из цемента, после чего рабочие займутся выравниванием заездов.