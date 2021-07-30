Дополнительный пригородный поезд из Екатеринбурга в аэропорт «Кольцово» запускает Свердловская магистраль со 2 августа

Фото: предоставлено СвЖД

По просьбам пассажиров, в соответствие с решением Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, со 2 августа по 30 сентября 2021 года Свердловская магистраль назначает дополнительную пару пригородных поездов на маршруте Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский. С учетом новой электрички, количество рейсов до международного аэропорта «Кольцово» увеличится до четырех в день (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания»).

Фото: предоставлено СвЖД

Поезд №6006 будет отправляться со станции Екатеринбург-Пассажирский ежедневно в 16:22 (здесь и далее время местное) и прибывать в аэропорт в 16:53. В обратный рейс в 17:45 проследует поезд №6005, который будет возвращаться на железнодорожный вокзал в 18:17. В пути следования предусмотрены остановки: Первомайская, Шарташ, Компрессорный завод, Кольцово. В качестве подвижного состава будут использоваться рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» и РА-2 (по пятницам).

Железнодорожный маршрут позволяет гражданам своевременно добираться до «воздушной гавани», минуя автомобильные заторы, что особенно актуально на фоне масштабного ремонта путепровода по улице Луганской в Екатеринбурге.

Напомним, сейчас пригородные поезда до аэропорта «Кольцово» отправляются со станции Екатеринбург-Пассажирский в 07:11, 19:15 и в 22:21 (электропоезд «Ласточка»). Обратные рейсы – в 02:55 («Ласточка»), в 08:29 и 20:31. Стоимость проезда по маршруту на обычной электричке и рельсовых автобусах – 64 рубля; на «Ласточке» – 130 рублей.

Фото: предоставлено СвЖД

Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах и на сайте АО «СПК» (svrpk.ru), в терминалах самообслуживания, через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам», а также непосредственно в поезде (только при посадке на о.п. Аэропорт Кольцово). Продажа билетов начинается за 10 суток до даты отправления поезда.

РА-3 «Орлан» – современный дизель-поезд малой составности (рельсовый автобус) отечественного производства. Новинку отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха.

Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.