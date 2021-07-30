Госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле перестанет делать эндопротезирование

Госпиталь Тетюхина отказывается от операция по эндопротезированию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медцентр имени Тетюхина в Нижнем Тагиле прекратит проводить операции по эндопротезированию с 1 августа. Об этом сообщил в письме к губернатору и замгубернатора гендиректор медучреждения Алексей Щелкунов.

- Сегодня мы должны извиниться перед нашими пациентами – с 1 августа мы прекращаем оказание медицинской помощи по эндопротезированию. Это результат бездумного отказа Министерства здравоохранения Свердловской области от размещения в госпитале государственного заказа, - говорится в письме.

Пока непонятно, будет эта приостановка в работе центра временной или окончательной.

Представители госпиталя объяснили, что до 2019 года доля центра в общих объемах эндопротезирований крупных суставов Свердловской области составляла до 50% ежегодно. Однако последние два года ситуация в медучреждении усложнилась из-за отсутствия задания от Минздрава.

Гендиректор центра попросил выделить 1 200 квот на текущий год. Он отметил, что в данный момент помощи ждут 1 488 свердловчан.

В обращении говорится, что в 2021 году в госпитале по программе ОМС предусмотрено всего 678 эндопротезирований тазобедренного сустава. При этом за семь месяцев госпитализировали уже 702 пациентов. У Минздрава Свердловской области на рассмотрении находится заявка на увеличения задания. Однако ответа по ней пока еще нет.