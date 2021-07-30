ЕВРАЗ поставляет металлопрокат на строительство депо «Южное» Московского метрополитена

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ поставил 2000 тонн металлопроката на строительство электродепо «Южное» Московского метрополитена. На строительство депо отгружены двутавровая балка и фасонный прокат производства ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. До конца лета на объект планируется отгрузить еще 100 тонн проката. Отгрузка производится трейдинговой компанией ЕВРАЗ Металл Инпром.

Металлопрокат используется для изготовления колонн и прогонов здания электродепо. Депо «Южное» вместе с действующим депо «Братеево» будет обслуживать Замоскворецкую и Люблинско-Дмитриевскую линии.

Металлопрокат ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК изготовлен с соблюдением самых строгих требований по качеству, всех нормативов и ГОСТов.

- Участие в строительстве московской подземки – большая честь для ЕВРАЗ Металл Инпрома, но и серьезная ответственность, – подчёркивает генеральный директор ЕМИ Сергей Синцов. – Благодаря высокому качеству прокат ЕВРАЗа находит применение во многих крупных проектах развития инфраструктуры столицы.

Наравне с названием «Южное» используется название «Братеево-2». На территории депо планируется расположить отстойно-ремонтный комплекс с камерой мойки составов, административно-бытовой корпус, мотовозный цех, здание эксплуатационных служб и другие сооружения. Открытие запланировано на 2022 год.