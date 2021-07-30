Tele2 в среднем запускает 27 единиц LTE-оборудования в месяц в Свердловской области

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги работы по улучшению покрытия сети в регионе в первом полугодии 2021 года. За этот период объем потребляемого интернет-трафика в регионе вырос на 7%, голосового – на 10%.

Tele2 продолжает улучшать покрытие сети в Свердловской области, ориентируясь на растущие потребности жителей. В первом полугодии 2021 года мобильный оператор увеличил количество базовых станций в области на 4% и модернизировал 7% существующих объектов связи. В среднем мобильный оператор запускает 27 единиц LTE-оборудования в месяц в Свердловской области.

Оператор реализовал несколько знаковых проектов по развитию инфраструктуры сети. Улучшена связь в нескольких микрорайонах Екатеринбурга: Химмаш, Уктус, Ботанический. Впервые сигнал появился в селе Голубковское Алапаевского района, деревне Нижняя Иленка Байкаловского района, селе Камышево и Марамзино Белоярского района, в поселке Сагра (г.о. Верхняя Пышма) и в селе Башкарка Горноуральского района.

Отдельное внимание Tele2 уделяет улучшению покрытия сети внутри общественных пространств, в 2021 году связь была улучшена в ТЦ «Столичный» в Краснотурьинске и в Березовском на Западной промзоне, 4. Также Tele2 планомерно повышает качество сети на автодорогах Свердловской области. Связь улучшена на участке трассы М5 на выезде из Екатеринбурга.

Лидерами по объему потребляемого интернет-трафика в Екатеринбурге стали Чкаловский, Верх-Исетский и Орджоникидзевский районы. В области больше всего трафика Tele2 потребляют жители Серова, Первоуральска, Тагилстроевского района Нижнего Тагила и Красноуфимска.