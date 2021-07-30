В Екатеринбурге спустя 14 лет завершилось расследование заказного убийства бизнесмена

Расследование несостоявшегося убийства завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела об организации убийства коммерсанта в 2007 году. Об этом сообщает руководитель 4 отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Георгий Койнов.

- По данным следствия, в период с февраля по июнь 2007 года обвиняемый, являясь на тот период директором частной организации, решил организовать убийство бывшего партнера по бизнесу - гендиректора закрытого акционерного общества, проживающего в городе Вологде, - рассказал он.

Фигурант дела считал, что его партнер своей коммерческой деятельностью вредил его интересам в сфере аренды, купли-продажи и строительства недвижимости.

По версии следствия, в июне 2007 года обвиняемый приехал из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. В столице Урала он познакомился через директора местного филиала с мужчиной, который предложил убить конкурента за 1,2 миллиона рублей.

Посредник передал информацию о жертве своему брату и знакомому. Заказчик преступления передал задаток в размере не менее 50 тысяч рублей, которые должны были покрыть поездку в Вологду и проживание там.

Исполнители выехали на преступление. Однако, приехав в город, они отказались от задуманного. Они сами позвонили коммерсанту и сказали, что его «заказали».

Посредника стражам порядка удалось поймать с поличным при передаче части денег 13 июля 2007 года в Екатеринбурге. Позже он был осужден. Заказчик убийства, узнав о задержании соучастника, скрылся. Его объявили в международный розыск.

В июле 2020 года силовики получили информацию, что у обвиняемого есть паспорт другого государства. Также они узнали, что он сменил в другой стране фамилию. Его отпечатки совпали с теми, что оказались на уликах.

- Как было установлено в дальнейшем, мужчина поменял фамилию и скрывался в иностранном государстве, а затем через несколько лет вернулся в Россию, где стал постоянно проживать в городе Тихвине Ленинградской области, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчину задержали 7 апреля 2021 года в Ленинградской области. Свою вину он так и не признал. Обвинительное заключение передали на рассмотрение в Ленинский районный суд города Екатеринбурга.