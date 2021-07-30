В Екатеринбурге закроют движение по двум улицам Верх-Исетского района

Две улицы будут закрыты на время строительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге горожан предупредили о закрытии движения по двум улицам Верх-Исетского района – Волгоградской и Начдива Васильева. Перекрытие необходимо для строительства энергетиками сетей теплоснабжения.

- АО «ЕТК» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей - обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.

По Волгоградской от улицы Белореченской до Ясной проехать нельзя будет с 20 по 22 августа. А с 20 по 31 августа движение закроют по улице Начдива Васильева от улицы Каменщиков до переулка Ударников.