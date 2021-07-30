В Свердловской области перестанут работать пять районных судов

Изменения позволят равномерно распределить нагрузку на судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 1 августа упразднят Байкаловский, Заречный, Новолялинский, Слободо-Туринский и Тугулымский районные суды. Также работать перестанет постоянное судебное присутствие Тавдинского районного суда в селе Таборы Таборинского района.

- Упразднение не повлечет ограничения деятельности по осуществлению правосудия, поскольку вопросы, отнесенные к ведению упраздняемых судов, будут одновременно переданы в юрисдикцию других районных судов области, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Также там отметили, что на месте упраздненных судов будут образованы постоянные судебные присутствия. В областном суде объяснили, что эта мера позволит равномерно распределить нагрузку на судей, что в конечном итоге приведет к сокращению сроков и повышению качества рассмотрения дел.