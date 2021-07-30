Контакт-центр для бизнеса Банка Уралсиб начал работать в режиме 24/7

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Контакт-центр для бизнеса Банка Уралсиб теперь работает в режиме 24/7, обеспечивая круглосуточную информационную поддержку действующих и потенциальных клиентов по ключевым вопросам банковского обслуживания.

При этом поддержка ведется не только по голосовому каналу (телефон «горячей линии»), но и в наиболее популярных у пользователей цифровых каналах. В 2021 году были запущены чаты в официальных аккаунтах банка в WhatsApp, Telegram, Viber, а также в интернет-банке для бизнеса (страница авторизации), мобильном приложении, и на сайте банка.

Также в текущем году была запущена цифровая система управления знаниями (Naumen KMS, разработанная Minerva Soft) для операторов контакт-центра, которая является единым источником актуальной внутренней информации при консультировании клиентов. Сервис позволяет операторам быть в курсе всех изменений в базе данных в режиме реального времени, что помогает значительно сократить срок поиска и предоставления информации клиентам. Чаще всего клиенты обращаются в контакт-центр по таким темам, как доступ к интернет-банку и мобильному банку и их функционал, вопросы по своему расчетному счету, параметры продуктов, обращения потенциальных клиентов по поводу условий обслуживания и т.п.

Банк Уралсиб активно развивает цифровые сервисы и продукты для бизнеса, формируя комплексную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя широкую линейку финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также по телефону 8-800-700-77-16, в чатах на сайте и мессенджерах.