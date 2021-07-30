Екатеринбуржец торговал контрафактными сигаретами на оптовом рынке

На торговца немаркированными сигаретами пожаловались горожане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга попался на продаже на оптовом рынке Кировского района контрафактных сигарет. Немаркированные табачные изделия нашли у екатеринбуржца сотрудники полиции во время проверки после жалоб на торговца горожан в декабре 2020 года.

По версии следствия, осенью 2020 года мужчина закупил 56 наименований табачных изделий в общем количестве 17 880 пачек стоимостью больше 3 миллионов рублей и торговал ими по цене, ниже среднестатистической.

- Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, на части изъятой продукции имелись марки Республики Беларусь, которые не являются марками, предназначенными для маркировки табачной продукции на территории Российской Федерации, на второй части товара обнаружены поддельные акцизные марки, а на третьей части специальные марки вовсе отсутствовали, - рассказали в прокуратуре по свердловской области.

Мужчину 1959 года рождения обвиняют в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд.