Большинство уральцев тратят на топливо для машины больше 4 тысяч рублей в месяц

Автовладельцы стали тратить на заправку машин больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше 68% жителей Екатеринбурга и Свердловской области тратят на заправку своего автомобиля более четырех тысяч рублей в месяц. Пять лет назад процент уральцев с таким уровнем трат на топливо составлял 59%.

От 2 до 6 тысяч рублей в месяц на заправку машины тратят 49% жителей Свердловской области, от 6 до 10 тысяч рублей – 28% уральцев. И только 5% автолюбителей заправляют автомобиль на сумму меньше двух тысяч рублей. Еще 5% водителей никогда не следят за тем, сколько они тратят на топливо. Об это пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Дром.ру.

В целом по России за пять лет доля тех, кто тратит на топливо для автомобиля до 2 тысяч рублей, снизилась с 7 до 4%.