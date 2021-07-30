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Общество30 июля 2021 9:48

В Екатеринбурге крупная управляющая компания завышала тарифы на горячую воду

За нарушение им придется заплатить штраф
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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УК «ГЭС» завысила тариф при расчетах за услуги горячего водоснабжения

УК «ГЭС» завысила тариф при расчетах за услуги горячего водоснабжения

В Екатеринбурге управляющая компания «Городская эксплуатационная служба» завышала тарифы на горячую воду. К такому выводу после проверки пришли в Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

- с 30.06.2021 по 27.07.2021 была проведена внеплановая документарная проверка соблюдения обязательных требований в области регулируемых государством цен (обоснованность величины и правильность применения регулируемых цен) в отношении ООО УК «ГЭС», - сообщается на сайте комиссии.

Специалисты выяснили, что ООО УК «ГЭС» завысила тариф при расчетах за услуги горячего водоснабжения жителям дома на Братской, 11. В отношении юридического лица и ответственного должностного лица возбудили административные дела по части 1 статьи 14.6. За завышение тарифов им придется оплатить штраф.

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