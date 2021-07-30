В Свердловской области 83% работников недовольны своей зарплатой

Специалисты считают. что им платят мало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опрос жителей Свердловской области показал, что 83% работников не устраивает их зарплата. Об этом сообщается в исследовании компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

- Чаще других своей зарплатой довольны представители профессиональных сфер «Банки, инвестиции» (35%), «ИТ, телеком» (24%), «Строительство, недвижимость», «Транспорт, логистика» и «Маркетинг, PR» (по 23%), - говорится в сообщении.

При этом 90% представителей высшего менеджмента и 89% административного персонала не устраивает их зарплата.

Также в исследовании уточняется, что у 38% жителей области оплата за последний год не изменилась. У 31% свердловчан доход сократился, у других 31% он наоборот увеличился.

На падение зарплат чаще всего жаловались работники сфер «Искусство, развлечения, медиа» (37%), «Продажи» (36%) и «Строительство, недвижимость» (35%). Про рост зарплат сказали 52% представителей «Маркетинг, PR», 51% работников сферы «Банки, инвестиции» и 48% трудящихся в «ИТ, телеком».